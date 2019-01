CARNAVAL HALLE: Vier koppels strijden om de heerschappij over Carnaval Halle 2019 tijdens Prinsenverkiezing Bart Kerckhoven

26 januari 2019

11u41 0 Halle In cultureel centrum ’t Vondel wordt alles in gereedheid gebracht voor het eerste hoogtepunt van Carnaval Halle 2019: de carnavalisten kiezen vanavond een nieuw Prinsenpaar tijdens de Prinsenverkiezing.

Wat we vanavond mogen verwachten? Dat weten enkel de leden van Halattraction. Voorzitter Jos Appelmans kondigde woensdagavond aan dat de invulling van de show pas donderdag zou gebeuren. De avond start natuurlijk met een rode draad. Schrik niet als je vanaf 18 uur bestookt wordt met vragen om de meeste gekke voorwerpen op te diepen; het zal wellicht te maken hebben met de oproep van Halattraction die dan gelanceerd wordt op Radio Victoria. Het is een eerste test van de vier kandidaat-koppels die strijden om de titel. Pas na 20 begint de Prinsenverkiezing echt in ’t Vondel. Joeri Vandenhouden en Pamela Vanzeebroeck van De Smosjtepotten, Björn Duyck en Wendy Paternot van De Vrie Kadeikes, Andy Favyts en Sarah Scohy van De Fleerefluiters en Peter Menten en Cindy Vanopphem van De Mannen van de Met zullen alles uit de kast moeten halen om de beste te zijn. Eén act is wel al gekend: Halattraction haalt het Stadscircus naar ’t Vondel. Tussen de proeven door zal er dus ook wat te zien zijn op het podium. Wie er in ’t Vondel niet kan bij zijn kan ook luisteren naar Radio Victoria op 105.2 FM en www.radiovictoria.be.