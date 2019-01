CARNAVAL HALLE: VIDEO. De Mannen van de Met en Prins Wouter zijn de winnaars van Halle Op Losse Schroeven Bart Kerckhoven

13 januari 2019

De Mannen van de Met en Prins Wouter hebben de eerste prijzen van het carnavalseizoen gewonnen. De Mannen van de Met konden rekenen op de jonge garde aangevuld met enkele oudere leden om een spetterende show neer te zetten waardoor ze de wisselbeker Edmond Demesmaeker tenminste een jaar in hun trofeeënkast mogen zetten. Organisator Halattraction overhandigde de groep een nieuw exemplaar omdat De Gebeure die vorig jaar voor de derde keer wonnen en definitief mochten houden. Die groep strandde op amper een puntje van de winnaars. Maar De Gebeure bouwden toch ook een feestje want hun Prins Wouter won de prijs voor het beste lied met ‘Yololo’. Daarvoor trommelde hij zelfs de Gilles op die nu al weten welk lied ze in de aanloop naar carnaval uit volle borst zullen meebrullen. ‘Yololo’ is dan ook een eerbetoon aan die Gilles. Producer Christophe Severs ging met het nummer aan de slag en Sonny Vanderheyden leverde de tekst. Voor Prins Wouter won eerder al met Prins John de prijs voor het beste liedje maar pakte dus zaterdagnacht voor het eerst alleen de overwinning. Op zaterdag 26 januari is er al een volgende belangrijke afspraak voor de carnavalisten want dan vindt ook al in ’t Vondel de Prinsenverkiezing plaats.

De winnende show van De Mannen van de Met:

Prins Wouter won met ‘Yololo’ de liedjeswedstrijd:

Enkele sfeerbeelden: