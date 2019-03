CARNAVAL HALLE: Victoria Gruute Met TV zet extra cameraman in voor live-uitzendingen Bart Kerckhoven

26 maart 2019

10u29 0

Wie er niet bij kan zijn op Carnaval Halle kan opnieuw rekenen op Victoria Gruute Met TV. Drie dagen lang worden de belangrijkste momenten van het Halse carnaval uitgezonden via internet. “Dit jaar hebben we naast de vier vaste camera’s nog een extra mobiele cameraman”, legt Olivier Backvis uit. “Die zal tussen het volk lopen en beelden van heel dichtbij kunnen tonen.” De uitzendingen van Victoria Gruute Met TV worden over heel de wereld bekeken tijdens Carnaval Halle. “We lokten vorig jaar 118.000 kijkers en luisteraars”, zegt Geert Leunens. “Heel wat uitgeweken Hallenaren kijken mee en zo zagen we bezoekers vanuit Spanje, Frankrijk en Nederland maar ook Canada, China en de Verenigde Staten surfen naar onze site.” Zaterdag 30 maart zend Victoria Gruute Met TV uit van 16 uur tot 19 uur tijdens het brouwen van de prins en het verwekken van de prinses. Op zondag 31 maart wordt de stoet van 15 uur tot 19 uur uitgezonden en van 21 uur tot 23 uur wordt ook de doortocht van de Lichtstoet en de show van de groepen gefilmd. Op maandag 1 april kan iedereen dan de bekendmaking van de winnaars live meemaken van 18 uur tot 23 uur. De presentatoren van Radio Victoria leveren commentaar bij alle uitzendingen. De uitzendingen zijn te volgen via www.gruutemet.be en www.radiovictoria.be. Ook op Radio Victoria worden via 105.2 FM alle plechtigheden gevolgd.