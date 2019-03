CARNAVAL HALLE: Veiligheidsdiensten: “Eerste dolle nacht zeer goed verlopen” Bart Kerckhoven

31 maart 2019

08u51 0 Halle Halle beleefde zijn eerste dolle dag en nacht en die zijn volgens de veiligheidsdiensten zeer goed verlopen. Dat laat de Halse communicatiedienst weten in een persbericht.

De eerste carnavalsnacht is volgens de veiligheidsdiensten rustig verlopen. In verhouding met het massa volk waren er een beperkt aantal incidenten. Het Rode Kruis verzorgden lichtgewonden in de medische post naast de Basiliek. Een aantal carnavalisten werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het ging voornamelijk om alcoholintoxicatie en kleine verwondingen. Ook voor Brandweerzone Vlaams-Brabant West en Politiezone Zennevallei was het een vrij rustige eerste carnavalsnacht. “De veiligheidsdiensten en Halattraction waren onder de indruk van de enorme mensenzee in het Halse stadscentrum”, klinkt het. “Om 6 uur vanmorgen stond de Grote Markt nog tot aan de Basiliek afgeladen vol!” Organisator Halattraction legde door de gezellige sfeer onder de feestvierders pas om 6.30 uur de muziek stil.

Deze namiddag gaat de grote Carnavalstoet uit. Mochten er zich problemen voordoen of mocht de stoet onderweg vertraging oplopen, dan informeert de stad Halle alle feestvierders via de Halle-Facebookpagina of via de stadsapp.