CARNAVAL HALLE: Twaalf jongens en meisjes met ‘’t zot in den bol’ doen mee aan Mini Prinsenverkiezing tijdens Kindercarnaval Bart Kerckhoven

12 maart 2019

09u38 0 Halle Ook het rijk van Mini Prins Menzo Sluys en Mini Prinses Keyana Van Meerbeeck is bijna uit en dus trappelt alweer een nieuwe groep meisjes en jongens om het nieuwe Mini Prinsenpaar van Carnaval Halle te worden. Op zaterdag 23 maart vindt het Kindercarnaval plaats in ’t Vondel en Halattraction liet zich inspireren door de actualiteit voor dat feest.

Organisator Halattraction liet zich inspireren door de actualiteit toen de leden een thema zochten voor het evenement. Het milieu staat sinds het klimaatprotest in het middelpunt van de belangstelling en dus staat een propere wereldbol ook centraal tijdens het Kindercarnaval. Met ’t zot in den bol’ weten de kinderen meteen wat ze voorgeschoteld krijgen. Voorzitter Jos Appelmans gaf hen alvast een eerste opdracht mee. De kandidaten moeten een kostuum maken uit gerecycleerd materiaal. Op 23 maart kunnen ze zich tijdens verschillende proeven tonen aan het grote publiek. De deuren van ’t Vondel gaan die dag open vanaf 13.33 uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn te koop bij Las Fiestas op de Bergensesteenweg. Aan de kassa betaal je 7 euro. Kinderen kleiner dan een meter mogen er gratis in. Branko Vandenhouden, Kynai Desmedt, Yorben Portaels gaan voor de titel van Mini Prins, Anais Rugtier, Kyra Barrez, Kailani Hanssens, Ane Perdu, Lilly Demol, Fie Van Belle, Febe Picalausa, Liana Cremers, Ivi Dveseleer en Caro Schmit dingen naar het kroontje van Mini Prinses.