CARNAVAL HALLE: toeschouwers reiken voor het eerst publieksprijs uit Bart Kerckhoven

30 maart 2019

10u18 0 Halle De duizenden toeschouwers langs het parcours van de stoeten reiken voor het eerst in de geschiedenis van het Halse carnaval zelf ook een prijs uit: iedereen kan zijn favoriete groep naar de top stemmen via de stadsapp.

“In deze poll gaan we niet op zoek naar de grootste of kleurrijkste carnavalsgroep. Wel willen we achterhalen welke carnavals- of vriendengroep de fijnste indruk heeft achtergelaten bij het grote publiek”, klinkt het bij het stadsbestuur. “

Deelnemen kan via onze stadsapp. Daar krijg je een overzicht van alle groepen. Niet alfabetisch maar wel volgens hun plaats in de zondagsstoet. Wie deelneemt, beschikt dus meteen ook over de stoetvolgorde.

Organisator Halattraction maakt zelf al jaren een rangschikking op in drie categorieën en beloont ook groepen met het beste kostuum, show en char. Tastendeuvel heeft dan weer een gevatheidspremie. Maar het is wel de eerste keer dat het publiek zelf een prijs kan uitreiken.

Stemmen kan vanaf zondagmiddag 1433 uur, met de start van de zondagstoet tot maandag 20.44 uur tijdens de Krottenworp. Van zodra de stemming is afgesloten, worden er automatische enkele winnaars onder de stemmers aangeduid. Zij krijgen een waardebon van 50 euro aangeboden door de Verenigde Handelaars.

De app kan nu al gedownload worden via:

Google Store (Android 4.1 of hoger)

App Store (iOS 8.0 of nieuwer. Compatibel ook met iphone, ipad en iPod touch)