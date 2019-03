CARNAVAL HALLE: Tano Deloor (10) en Iluna Osselaer (10) aangesteld als Mini Hofmaarschalkenpaar Bart Kerckhoven

26 maart 2019

08u22 0

Halle heeft sinds dit weekend niet alleen een nieuw Mini Prinsenpaar. Er is nu ook een nieuw Mini Hofmaarschalkenpaar aangesteld. Tano Deloor (10) en Iluna Osselaer (10) zijn aangesteld door de Orde van Hofmaarschalken en zullen dus ook mee rijden in de stoet. De nieuwe Mini Hofmaarschalk Tano is lid van de carnavalgroep ‘Tes Alle Moe Da Ni’ en zit op school in Dilbeek. Mini Hofdame Iluna zit dan weer op de lagere school van Don Bosco in Halle. Eerder werden ook al het Hofmaarschalkenpaar Dimi II en Chloe I aangesteld.