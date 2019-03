CARNAVAL HALLE: Schoolkinderen op bezoek in de hangar van De Vrie Kadeikes Bart Kerckhoven

28 maart 2019

16u44 0 Halle Het vierde leerjaar van basisschool De Leerboom mocht dit jaar binnenkijken in de hangar van De Vrie Kadeikes. Juf Katrien is zelf lid van de Halse carnavalsgroep en geeft de kinderen een hele week lang les over het Halse carnaval.

“Als rasechte carnavalist vond ik dat een bezoekje aan de hangar van mijn groep niet kon ontbreken”, vertelt Katrien. “En zo brengen we de leerlingen meteen ook iets bij over het lokale cultuurleven. Ze zijn altijd erg nieuwsgierig naar wat ze hier te zien krijgen en de mannen die aan de char werken kunnen dan eens uitleggen hoe zo’n isomostukken gesneden worden, waarom er vernist wordt en welke verf er gebruikt wordt. De leerlingen weten dan ook hoeveel werk er in een char kruipt wanneer ze die dan op zondag in de stoet zien rijden.”

In de klas van juf Katrien komen de kinderen nog veel meer te weten over Carnaval Halle. Zo komt Prins Chris op bezoek en dit jaar bracht hij zelfs Mini Prinses Fie mee. De dochter van Juf Katrien werd namelijk vorige week uitgeroepen tot nieuwe Mini Prinses.