CARNAVAL HALLE: Prinses Cindy danst mee met ‘haar’ Dansmariekes in Zonnig Huis Bart Kerckhoven

01 april 2019

11u03 0

Prinses Cindy stond maandagochtend mee op het podium met de Dansmariekes toen die in woonzorgcentrum Zonnig Huis optraden. De prinses is in een ver verleden namelijk ook nog dansmarieke geweest en kon iedereen tonen dat ze de pasjes nog steeds kent. Carnavalsorganisator Halattraction en het prinsenpaar brachten samen met heel wat andere carnavalisten een bezoekje aan Zonnig Huis. Het is een jarenlange traditie op Krottenmaandag om zo ook de inwoners die geen carnaval kunnen vieren in de stad toch mee te laten genieten van de carnavalssfeer. De Gilles en Pierrots van Groot-Halle vielen maandagochtend als eerste binnen in Zonnig Huis samen met hun muzikanten. Zij deelden bloedappelsienen uit maar ook Prins Peter en Prinses Cindy hadden geschenkjes mee voor de bewoners. Ook de bewoners van de assistentiewoningen Van Koekenbeek werden nadien bezocht.