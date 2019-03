CARNAVAL HALLE: Prinsenpaar kan opnieuw rekenen op chauffeur Marc en luxueuze Mercedes voor hun uitstappen Bart Kerckhoven

05 maart 2019

Prins Peter Menten en Prinses Cindy Vanopphem tellen stilaan af naar de start van hun heerschappij over Carnaval Halle eind maart. Maar voor het zover is, werkt het prinsenpaar nog een drukke agenda af. De voorbije weken werden al de hangars en de stikateliers van heel wat Halse carnavalsgroepen bezocht maar ook de eerste carnavals van het seizoen werden meegepikt. En zo was het Halse koppel ook aanwezig op Carnaval Aalst. Het prinsenpaar zal de komende weken wel overal in stijl arriveren want Mercedes-garage Eurostar 2000 stelt carnavalsorganisator Halattraction opnieuw een luxueuze Mercedes ter beschikking voor al die bezoeken. Prins Peter en Prinses Cindy worden opnieuw door chauffeur Marc Tordeurs opgepikt. Dit keer werd gekozen voor een Mercedes-Benz C200D. De garage is ook al vijf jaar hoofdsponsor van Carnaval Halle