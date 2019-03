CARNAVAL HALLE: Prinsen van Tastendeuvel wikkelen op één avond vijfduizend krotten in papiertjes Bart Kerckhoven

13 maart 2019

De prinsen van Tastendeuvel wikkelden dinsdagavond liefst vijfduizend krotten in papiertjes. Tastendeuvel is de Orde van de Prinsen van Halle. Zij gooien op Krottenmaandag van Carnaval Halle de duizenden typische Halse snoepjes uit de ramen van de Halse cafés naar de carnavalisten op de Grote Markt tijdens de Krottenworp. Het decor voor de ‘krottenrol’ was taverne Retro van Prins Ditch.

Zere vingers

“Prins Roland Lauwers rolde die krotten destijds alleen in papiertjes”, vertelt voorzitter Luk Pieters van Tastendeuvel. “Maar het aantal krotten dat moest verpakt worden werd te groot en uiteindelijk werd het een traditie om de snoepjes voor carnaval samen te verpakken.” Voor Tastendeuvel is het de leukste vergadering van het jaar omdat er geen agenda is en tussendoor kan er dus gerust wat gezeverd worden. Net voor middernacht was Tastendeuvel dit keer klaar met de klus. “De krotten in papier wikkelen is toch al snel een werk van een paar uur. Maar nadien sluiten we af met een pintje zodat onze zere vingers wat kunnen rusten”, knipoogt Luk nog. De krotten zelf worden dus op maandagavond 1 april op de slotdag van Carnaval Halle gegooid op de Krottenworp. Eén van de krotten is de gouden krot die een mooi juweel van juwelier Bosmans oplevert.