CARNAVAL HALLE: Prins Peter I en Prinses Cindy III regeren drie dagen over Halle! Bart Kerckhoven

30 maart 2019

18u30 0

Het grote carnavalsfeest is zaterdagnamiddag losgebarsten in Halle. Prinses Cindy III werd verwekt uit de ton van de grote Vaantjesboerin terwijl Prins Peter I omstreeks 17 uur door Tastendeuvel gebrouwen werd uit de ton van Reus Vaantjesboer. Alle ordes, vriendenkringen en groepen maar ook heel wat toeschouwers zakten af naar de Grote Markt om het bijzondere moment bij te wonen. Burgemeester Marc Snoeck (sp.a) droeg symbolisch de macht over aan het nieuwe prinsenpaar. Nu Prins Peter en Cindy de scepter zwaaien over Halle kan de stad straks in de eerste dolle nacht duiken. De komende dagen brengen we op www.hln.be/regio/halle voortdurend verslag uit van de plechtigheden en activiteiten tijdens Carnaval Halle.