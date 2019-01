CARNAVAL HALLE: Prins Peter en Prinses Cindy heersen over Carnaval Halle 2019 Bart Kerckhoven

27 januari 2019

04u20 9 Halle Een heel jaar lang waren Peter Menten (41) en Cindy Vanopphem (40) als hofnarrenpaar de assistenten van Prins Jurgen en Prinses Sasa maar zaterdagnacht wonnen ze zelf de Prinsenverkiezing en dus heersen zij dit jaar als Prinsenpaar tijdens Carnaval Halle. Duizend carnavalisten zakten af naar ’t Vondel om er een bloedstollende ontknoping mee te maken.

Organisator Halattraction kondigde het nieuwe Prinsenpaar dit keer op een andere manier aan en dat maakte het alleen maar spannender. Op het podium stonden vier kisten en elk koppel kreeg een sleutel om de kisten te openen. Het waren Peter Menten en Cindy Vanopphem van De Mannen van de Met die de kostuums van ‘neuje prinsj’ en prinses in hun kist terugvonden. De ontlading was enorm. “Het was echt spannend”, vertelde Cindy achteraf. “Ik wist niet meer wat ik er van moest denken. Maar dat we Prins Jurgen en Prinses Sasa mogen opvolgen is ongelooflijk.” Ook Peter was overgelukkig. “Je droomt er van en je wil het graag maar het winnen is onbeschrijflijk. We hebben hier met alle koppels van genoten. Jurgen heeft me ook wat tips gegeven maar hij vertelde me vooral om het op mijn eigen manier te doen. En zo is het ook gegaan.”

Peter en Cindy namen zaterdagavond al meteen een goede start tijdens de rode draad. Voorzitter Jos Appelmans kondigde aan dat de achterban van de koppels voorpagina’s van de krant De Week moesten verzamelen. Enkel de editie van de voorbije week telde en in Halle bleek al snel dat die kranten moeilijk te vinden waren omdat er maar net twee ophaalrondes voor papier achter de rug waren. “De politie kreeg zelfs een oproep uit Ruisbroek omdat er carnavalisten aanbelden op zoek naar kranten”, vertelde Jos Appelmans op het podium. Uiteindelijk nam de ploeg van Peter en Cindy meer dan achthonderd pagina’s mee en wonnen ze zo de proef.

De hele avond lang werden ze getest door Halattraction. Ze moesten hun behendigheid tonen maar ook improviseren toen bijvoorbeeld de kandidaat-Prinsessen werd gevraagd welke brug ze wilden bouwen in de stad. Aan het einde van de avond werd het publiek opgetrommeld om dan weer brillendozen in te zamelen voor de mini-rode draad. Onderweg werd Bruno ‘Beire’ Sablon op het podium gehaald. De carnavalist, lid van De Mannen van de Met, lijdt aan de spierziekte ALS en volgde in zijn rolstoel de verkiezing op de eerste rij. Hij zag zo van op de eerste rij hoe het koppel van zijn groep de eindoverwinning binnenhaalde. Voorzitter Jos Appelmans voelde zich intussen in zijn element want toen Den Belleman en Ronny De Facteur optraden kwam zelfs de entertainer in Appelmans naar boven en zong hij gezwind met het duo mee.

Voor het eerst sinds het hofnarrenpaar als assistenten van het Prinsenpaar worden aangesteld volgen die het Prinsenpaar zelf op. Voor Prins Jurgen en Prinses Sasa en het nieuwe Prinsenpaar was het dan ook een emotionele moment toen ze de outfits doorgaven. Binnenkort is er nog de verbranding van de heerschappij van het huidige Prinsenpaar. Het is nu de vraag of Peter en Cindy daar nog hun hofnarrenkostuum aan zullen hebben of hun nieuwe outfit. Maar van die vraag zal het koppel zaterdagnacht niet wakker gelegen hebben aangezien De Mannen van de Met nog een stevig feestje gingen bouwen.