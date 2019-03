CARNAVAL HALLE: Prins Jurgen en Prinses Sasa verbranden Heerschappij en bouwen laatste feestje als Prinsenpaar 2018 Bart Kerckhoven

17 maart 2019

15u35 6 Halle Het Oudstrijdersplein was zaterdagavond voor het eerst het decor voor de verbranding van de Heerschappij van een Prinsenpaar. Organisator Halattraction ziet een definitieve verhuis voor dat evenement alvast zitten. Achthonderd carnavalisten zakten af naar het centrum van Halle. Het aftellen naar Carnaval Halle is nu echt begonnen.

Prins Jurgen Christiaens en Prinses Vanessa ‘Sasa’ Harnie pikten de voorbije weken nog enkele carnavals in Vlaanderen mee maar wisten dat ze zaterdag als Prinsenpaar 2018 afscheid moesten nemen van hun carnavalisten. Die vond voor het eerst plaats op het Oudstrijdersplein. “We hebben beslist na overleg met het stadsbestuur en de hulpdiensten om uit te wijken naar dat plein omdat op de Grote Markt het stadhuis gerestaureerd wordt. Daardoor is er minder plaats en voor de verbranding moet er wel een grote veiligheidszone voorzien worden”, aldus voorzitter Jos Appelmans van Halattraction.

De carnavalisten vonden net zo goed de weg naar het Oudstrijdersplein want na 21.30 uur verzamelden er achthonderd mensen samen om Prins Jurgen en Prinses Sasa hun Heerschappij te verbranden. De gillesgroepen van Halle begeleidden het Prinsenpaar een laatste keer. De gilles waren trouwens al een hele dag op pad voor hun laatste ‘soumonce’. “Gelukkig maar”, aldus Appelmans op het podium. “Ze hebben vandaag de laatste keer de lente uit de grond gestampt met hun klompen. Het is dankzij hen dat het hier vanavond droog blijft.”

Verhuis

De voorzitter van Halattraction gaf ook mee dat de verbranding van de Heerschappij in de toekomst wel eens op hetzelfde plein zou kunnen doorgaan. “Wellicht komen we hier elk jaar samen”, verklapte Appelmans toen iedereen wachtte op de komst van het Prinsenpaar en hun pop. “Er is hier ruimte genoeg en er is zelfs plaats om enkele kraampjes op te stellen.” Voor alle duidelijkheid: de Grote Markt blijft tijdens Carnaval Halle zelf wel het centrum van het feestgedruis. De hulpdiensten beleefden een rustige avond op het Oudstrijdersplein. De mensen van de politie en het Rode Kruis hielden een oogje in het zeil maar moesten niet aan de slag. De sfeer zat goed. Nadat de Heerschappij verbrand was kregen Prins Jurgen en Prinses Sasa allebei de tenue van hun respectievelijke ordes en trok hun hofnarrenpaar het plunje van Neuje Prinsj en Prinses aan. Peter Menten en Cindy Vanopphem volgen namelijk het koppel op. Op zaterdag 28 maart worden ze op de Grote Markt onthaald als nieuw Prinsenpaar. Maar zaterdagnacht bouwden Prins Jurgen en Prinses Sasa dus samen met hun ‘kiekenkot’ nog een laatste feestje in hun café Op ’t Kassaa.

