CARNAVAL HALLE. Prins Jurgen en Prinses Sasa verbranden heerschappij en bouwen laatste feestje als Prinsenpaar 2018 (FOTO)

17 maart 2019

Prins Jurgen en Prinses Sasa namen zaterdagavond in Halle afscheid van hun carnavalisten als heersend Prinsenpaar. Hun heerschappij werd verbrand op het Oudstrijdersplein. Het koppel werd daarbij geholpen door de Gilles-groepen van Halle. De verbranding vond voor het eerst plaats op het Oudstrijdersplein. Halattraction besloot na overleg met de brandweer en het stadsbestuur om uit te wijken naar het plein omdat op de Grote Markt het Historisch Stadhuis gerestaureerd wordt. Het bleek een goede keuze te zijn want naar schatting achthonderd carnavalisten wilden er bij zijn toen Prins Jurgen en Prinses Sasa in pop in brand staken. Na de verbranding kregen ze allebei hun tenue van hun respectievelijke ordes en trok hun hofnarrenpaar het plunje van Neuje Prinsj en Prinses aan. Peter Menten en Cindy Vanopphem volgen het koppel op. Op zaterdag 28 maart worden ze op de Grote Markt onthaald als nieuw Prinsenpaar. Maar zaterdagnacht bouwden Prins Jurgen en Prinses Sasa samen met hun ‘kiekenkot’ nog een laatste feestje in hun café Op ’t Kassaa.

