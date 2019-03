CARNAVAL HALLE: Politici verkleed als pauwen op Pronkzitting van Prins Peter en Prinses Cindy Bart Kerckhoven

31 maart 2019

Het Cultuurcafé in ’t Vondel was voor het eerst het decor voor de Pronkzitting. Het Prinsenpaar van Halle ontvangt dan alle ordes en het stadsbestuur. Het Gulden Boek werd ondertekend en tijdens de verschillende speeches werd af en toe al eens de draak gestoken met de Halse politiek. Prins Peter en Prinses Cindy schonken verschillende politici een toepasselijk boek. Maar de Halse politici vieren natuurlijk ook carnaval en dus trokken ze verkleed als pauw naar de Pronkzitting. “Omdat we zo fier als een pauw zijn op onze stad en ons carnaval”, lichtte burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) toe. Op de koop toe zongen ze ook nog een liedje dat hun fierheid benadrukte. Het Mini Prinsenpaar had wel nog enkele suggesties. Mini Prins Brank en Mini Prinses Fie rekenen er bijvoorbeeld op dat er nu eindelijk opnieuw een Open Straatdag kan georganiseerd worden. Voorzitter Jos Appelmans van Halattraction had zelf nog twee replica’s van de Kleine Vaantjeboer bij. Die schonk hij aan Anneke Corijn, die het idee lanceerde voor een prikkelarme kermisdag en de aannemer die het Historisch Stadhuis restaureert. Die zorgde er dan weer voor dat de grote chars over de Grote Markt kunnen rijden door een van de stellingen aan te passen. Na een heildronk van het prinsenpaar werd samen geklonken op Carnaval Halle. Na 14 uur vertrekt de grote Carnavalstoet in de Sint-Rochuswijk. Omstreeks 17 uur worden de groepen voor het eerst met hun chars op de Grote Markt verwacht. Wie de toespraken van de Pronkzitting nog eens wil bekijken, het kostuum van de politici wil bewonderen of hun liedje wil horen kan een filmpje terug vinden op de Facebookpagina van Het Laatste Nieuws uit Halle.