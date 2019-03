CARNAVAL HALLE: Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking Bart Kerckhoven

30 maart 2019

Verschillende parkings in de stad zijn tijdens Carnaval Halle voorbehouden voor mensen met een beperking. Er zijn parkeerplaatsen voorzien op parking aan de Slachthuistraat. Die parking is bereikbaar via de Zuster Bernardastraat en ideaal voor feestvierders die de stoet willen volgen op de tribune op het Oudstrijdersplein Ook de parking Nederhem is een zone voorbehouden. Die parking is bereikbaar via de Roggemanskaai en de Spoorwegstraat. Ten slotte is er nog een parking voorzien aan de Monseigneur Senciestraat. Dat is de kleine parking naar de parking van sportcomplex De Bres. Deze parking is uitzonderlijk bereikbaar via de Brusselsesteenweg. Wegrijden kan via Meiboom.