CARNAVAL HALLE: Orde van Hofmaarschalken en Hofdames lanceert de duurzame scepter Bart Kerckhoven

15 januari 2019

17u46 3

De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames is wellicht de duurzaamste carnavalsvereniging van de stad. Voortaan hebben ze zelfs een doorgeefscepter waarvoor de aanklopte bij het GO! Technisch Atheneum in Halle. Daar bedacht Quentin Van Rhijn een exemplaar in de vorm van een loper die nog van koppel naar koppel zal overgaan.

Hofmaarschalkenpaar Bart II en Jessica I hebben er samen met het mini Hofmaarschalkenpaar Dylan en Tatiana I al mee in de kijker gelopen: elk van hen heeft een houten scepter in de vorm van de loper op het schaakbord. Het zijn die scepters die binnenkort doorgegeven worden aan de volgende koppels. Bij haal wat carnavalordes is het de gewoonte dat elke koppel eigen scepters krijgt maar de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames pakt het dus voortaan anders aan. “Het zijn doorgeefscepters”, legt Werner Mertens van de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames uit. “We hebben al enkele jaren aandacht voor duurzaamheid. Op ons galabal serveren we onze drank in glazen, de gebruiken jetons in plaats van papieren bonnetjes en zelfs de rode loper hergebruiken we tot die echt helemaal versleten is. Op eetfestijnen zoeken we vooral leveranciers uit de buurt die producten leveren uit het Pajottenland en de Zennevallei.”

Samen met zes andere verenigingen werd de orde eind vorig jaar nog uitgeroepen tot ‘Duurzame Held’ door het stadsbestuur. “We zijn blij met die erkenning”, zegt Bernard Saint-Martin. “Ik was vroeger lid van verschillende milieuverenigingen en daarom denk ik er graag over na hoe we bij alles wat we doen het milieuvriendelijkst te werk kunnen gaan. Bovendien sparen we er ook geld mee uit. Cava-kaarten op ons bal zijn herbruikbare kaarten en ons kandidatenpaar krijgt voortaan een doorgeefkandidatenlint in plaats van een t-shirt die elk jaar werd vernieuwd.”

Maar nu is er dus ook de duurzame scepter. “Ik ben naar het GO! Technisch Atheneum getrokken en ik heb de leerlingen gevraagd om een ontwerp te bedenken met een verhaal. Quentin Van Rhijn bedacht uiteindelijk een vorm die ons het meeste aansprak. De loper op het schaakbord heeft heel wat symboliek in zich. De hofmaarschalk is namelijk de opperbevelhebber in het spel Stratego en onze orde is ook een pion in het Halse carnaval.” Op zaterdag 2 februari wordt op de campus van Don Bosco het jaarlijks Oenstellingsgala georganiseerd. Dan wordt het nieuwe paar van de orde officieel voorgesteld aan het publiek. Er zijn ook optredens van het Feestteam, Matthias Lens, de Halse Vedettenparade en De Halse Dansmariekes.