CARNAVAL HALLE: Opstelling Carnavalfoor volop aan de gang: Zaterdag openen de kermisattracties Bart Kerckhoven

20 maart 2019

07u58 0

Sinds dinsdag wordt de grote Carnavalfoor opgesteld in het centrum van Halle en daar hou je woensdag en donderdag best ook rekening mee. Dinsdag werden de attracties op het Stationsplein opgesteld en vandaag worden de foorkramers die hun attractie opzetten op de parking van De Bres verwacht tussen 10 uur en 12 uur. In de namiddag worden dan de foorkramers verwacht die op de parking van de Leide een kraam hebben. Zij stellen op van 13 uur tot 16 uur. Donderdag wordt er vanaf 14 uur gestart met de opstelling op het Possozplein, na de wekelijkse markt. Dit weekend gaat dan de Carnavalfoor open. Carnavalsorganisator Halattraction vraagt wel begrip aan iedereen die in het centrum moet zijn aangezien de grote vrachtwagens natuurlijk de stad doorkruisen op weg naar de aangeduide plaatsen. Zaterdag gaan de attracties open. Kinderen die naar de Mini-Prinsenverkiezing gaan kunnen zich dus meteen ook uitleven op de attracties van de Carnavalfoor. Het nieuwe Mini-Prinsenpaar opent de foor zondagnamiddag officieel. Op woensdagen 27 maart en 3 april zijn er familiedagen. Gezinnen die dan naar de kermis trekken krijgen kortingen. De foorkramers die meedoen hangen dan een speciale affiche uit.