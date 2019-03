CARNAVAL HALLE: Op bezoek in het stikkot van De Froesjeleirs Bart Kerckhoven

27 maart 2019

07u24 0 Halle In de maanden voor Carnaval Halle bouwen de Halse carnavalsgroepen niet alleen een nieuwe char. De vrouwen leveren ook elk jaar een nieuw kostuum af. Bij De Froesjeleirs is het voorzitster Vanessa Matton die er een erezaak van maakt om met een mooi ‘froesjelkostumeke’ buiten te komen. “Meestal gaan we pas in januari aan de slag”, bekent Vanessa. “Maar onder druk presteren we net goed.”

De schijnwerpers zijn in het Halse carnaval vaak gericht op de indrukwekkende chars maar voor elke hangar is er ook een ‘stikkot’ waar even hard gewerkt wordt aan een mooi kostuum. Het atelier van de vrouwen van De Froesjeleirs bevindt in zich in het zaaltje van café Oud Kasteel in Essenbeek. Als sinds de jaren negentig, toen cafébaas Sisse er pinten tapte, weerklinkt er het geluid van stikmachines. Al moet het gezegd… tegenwoordig is er meer nodig dan enkel een stikmachine om een kostuum te maken. “Stikken is maar een deel van het werk”, zegt Vanessa Matton wanneer ze ons rondleidt. “We werken met allerlei materialen. Dat kan gaan van pailletten tot foam in al zijn vormen. Het is leuk om een kostuum te zien groeien. We denken er altijd goed over na. Ik doe het heel jaar door ideeën op. Die foam (kunstschuim waaruit tegenwoordig heel wat hoofddeksels voor carnaval gemaakt worden) pikte ik in de jaren negentig al ergens op. Als je daar dan kan mee uitpakken is dat wel leuk. De mensen weten ook dat wij graag investeren in een mooi kostuum. Ze spreken zelfs over een ‘froesjelkostumeke’. Als de mensen ons dat compliment geven ben ik al heel blij.”

Nog een kunst die De Froesjeleirs als geen ander beheersen: onverwachte thema’s vertalen naar Carnaval Halle. Vorig jaar trokken ze als hardrockers naar het carnaval, compleet met elektrische gitaren. “Onze Prins Hans is een metalliefhebber en wilde dat al lang eens vertaald zien in een thema voor carnaval”, lacht Vanessa. “Eerst is het wel even nadenken maar we slagen er dus wel telkens in om het idee carnavalesk uit te werken. Er zijn genoeg goede ideeën in de groep. Ik moet wel bekennen dat we meestal pas in januari aan de slag gaan. Soms moet je dan wel rekening houden met stoffen die uitverkocht zijn maar dat maakt de uitdaging nog groter. Het brengt tijdsdruk met zich mee maar daar hou ik wel van. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen een mooi kostuum kan aantrekken in zijn of haar maat. Dat is gewoon veel mooier. Ik ben veeleisend maar we zijn nog nooit zonder kostuum buitengekomen.”(lacht)

Dit jaar gaan De Froesjeleirs de stad opkuisen met hun thema ‘In ’t siepsop shaken we noe den top’. “We konden opnieuw creatief zijn met ons thema”, legt Vanessa uit. “Onze kapsels zullen bruisen van het zeep en het ziet er echt al goed uit. Maar het resultaat bewaren we graag voor zondag. De voorbije maanden werkten we vooral op vrijdag en zondag maar in de aanloop naar carnaval kwamen we extra samen op maandag om alles verder af te werken. Dit jaar zijn we mooi op tijd klaar. Als de mannen ook hun werk gedaan hebben zullen we zeker iets moois kunnen tonen.”