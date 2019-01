CARNAVAL HALLE: Nieuw Hofmaarschalken paar toont zich zaterdag aan het grote publiek tijdens Oenstellingsgala Bart Kerckhoven

De carnavalisten in Halle hebben nog maar net de Prinsenverkiezing verteerd of het volgende feestje kondigt zich al aan. De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames organiseert dit weekend op de campus van Don Bosco.

Tijdens het Oenstellingsgala wordt het nieuwe Hofmaarschalkenpaar officieel voorgesteld. Het Oenstellingsgala moet opnieuw een bonte avond worden met optredens van verschillende artiesten. Het Feestteam en Mathias Lens komen langs maar ook de lokale artiesten treden op. Zo staan de Halse Dansmariekes op het podium en is er een Halse Vedettenparade. Voor de muziek van de discobar staan De Flippo’s in. De presentatie is in handen van Marc Huylebroeck. Het hoogtepunt wordt de aanstelling van het nieuwe Hofmaarschalkenpaar. Dimitri Vankerckhoven (27) en Choé Vanvolsem (20) maken dit jaar Carnaval Halle mee van op de eerste rij. Het feest start vanaf 20.10 uur en kaarten kosten in voorverkoop 8 euro en 10 euro aan de kassa. Meer info op www.galabal-halle.be.