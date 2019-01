CARNAVAL HALLE: Neen, Halattraction blundert niet op nieuwe affiche Bart Kerckhoven

24 januari 2019

Neen, Halattraction blundert niet op de nieuwe carnavalaffiche. Het is een bewuste fout wanneer de datum van Krottenmaandag vermeld wordt als 32 maart. De grap gaat al een jaar mee toen er wel een drukfout opdook in de kleine carnavalkalender. Er werd gegniffeld onder de carnavalisten en de organisator besloot om er in mee te gaan. En zo vindt Carnaval Halle dit jaar dus plaats van zaterdag 30 tot maandag 32 maart. Het ontwerp van de affiche valt trouwens op. De voorbije jaren werd meestal een selectie gemaakt van beelden van de huisfotograaf maar dit keer werd een collage van alle carnavalverenigingen gemaakt zodat iedereen samen een groot hart vormt. Het is een verwijzing naar het turbulente jaar dat organisator Halattraction achter de rug heeft. Een deel van het bestuur verliet de vereniging na meningsverschillen. “Maar de Halse carnavalgemeenschap blij achter ons staan”, aldus voorzitter Jos Appelmans van Halattraction.” Iedereen heeft een hart voor Carnaval Halle en dat willen we tonen aan iedereen die naar ons feest komt.”