CARNAVAL HALLE: Mini Prinsenpaar opent de grote Carnavalfoor Bart Kerckhoven

24 maart 2019

17u39 4

Halle

Halle Mini Prins Branko en Mini Prinses Fie kregen de eer om zondagnamiddag officieel de grote Carnavalfoor te openen. Dat gebeurde in een open wagen en met het doorknippen van een lintje.

Nadien mochten het Mini Prinsenpaar samen met hun vrienden de attracties uittesten. In totaal staan er meer dan honderd attracties en kramen op de grote Carnavalfoor. Door de restauratie van het Historisch Stadhuis verhuisde enkele stielen naar de parking van De Bres maar het aanbod blijft groot. Voor het eerst staat de spectaculaire Rock’n Roller in Halle. Die attractie kreeg een plaats op het Stationsplein. Aan de Leide staat verder de Tiki Party opgesteld en ook die attractie kan voor het eerst in Halle beleefd worden. Alle klassiekers staan opnieuw op de kermis zodat jong en oud zich kunnen amuseren. Eén klassieker ziet er wel beter uit dan ooit: er staat namelijk een nieuwe ‘Polyp’ op de kermis. Redenen genoeg dus om af te zakken naar de Carnavalfoor.