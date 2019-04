CARNAVAL HALLE: Meer volk maar minder interventies voor de hulpdiensten Bart Kerckhoven

01 april 2019

Carnaval Halle 2019 kan nu al de geschiedenisboeken in als een van de succesvolste edities. Organisator Halattraction spreekt van een recordopkomst. Schattingen maken van het aantal bezoekers is door de aard van het evenement wel moeilijk.

Meer bezoekers betekent doorgaans meer interventies, maar dat bleek voor deze editie tot nu toe niet het geval. Zondag moesten twee mensen die onwel werden verzorgd worden en in de nacht van zondag op maandag moesten slechts tien feestvierders naar het ziekenhuis worden gebracht omdat ze verwondingen opgelopen hadden of te veel gedronken hadden. Zondag daalde het aantal medische interventies zo met een derde in vergelijking met vorig jaar.