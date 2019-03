CARNAVAL HALLE: Marc Snoeck (Sp.a) beleeft zijn eerste Carnaval Halle als burgemeester Bart Kerckhoven

25 maart 2019

07u26 0 Halle Carnaval Halle lokt volgende week tienduizenden toeschouwers. Voor Marc Snoeck (Sp.a) is het zijn eerste Carnaval Halle als burgemeester. “Ik heb een grote verantwoordelijkheid maar ik weet dat onze hulpdiensten op alles voorbereid zijn”, zegt hij. Organisator Halattraction moest dit keer vooral rekening houden met de restauratie van het Historisch Stadhuis.

In Halle werden de voorbije maanden nog heel wat wegenwerken aangekondigd maar uiteindelijk vergde enkel de restauratie van het Historisch Stadhuis enkele creatieve oplossingen. “Er is beslist om de werfpanelen rond het stadhuis te laten staan”, vertelt burgemeester Marc Snoeck. “Dat is veiliger voor iedereen maar dat betekent wel dat de tribune op de Grote Markt dit jaar iets kleiner zal zijn. Dat is geen groot probleem want op het Oudstrijdersplein staat er sinds enkele jaren ook al een tribune tijdens de stoet. Aan de doorgang richting Possozplein is er wel een aanpassing gebeurd. Door de stellingen aan de zijkant konden de chars tijdens de stoet langs die doorgang niet meer weg en dat bleek een groot probleem. Gelukkig hebben ingenieurs alles goed bekeken en is de stelling onderaan verwijderd zodat het parcours kan gevolgd worden.”

Voor Marc Snoeck is het zijn vuurdoop als burgemeester tijdens Carnaval Halle. “Ik ga de tradities niet veranderen”, zegt Snoeck. “Zaterdag ga ik de nieuwe Prins Carnaval de sleutel van de stad overhandigen. Zondagochtend zal het schepencollege verkleed verschijnen op de Pronkzitting die in het Cultuurcafé plaatsvindt omdat de raadzaal van het Historisch Stadhuis dus gerestaureerd wordt. Maar in de eerste plaats blijf ik als burgemeester natuurlijk wel verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die komt feesten.”

De hulpdiensten laten opnieuw niets aan het toeval over. “Alleen al de politie zet 230 mensen tijdens de drie nachten in”, weet Snoeck. “Een grote terreurdreiging is er niet maar de betonblokken die de voorbije twee jaar werden geplaatst worden opnieuw gebruikt. Er is opnieuw een veiligheidsdorp naast de Sint-Martinusbasiliek en ik heb alle vertrouwen in onze hulpdiensten. Zowel brandweer, politie als Rode Kruis werken nauw samen.

Organisator Halattraction en de hulpdiensten hielden in de aanloop naar carnaval nog een oefening om alles op elkaar af te stemmen. Daarbij werd een ingestorte tribune gesimuleerd op het Oudstrijdersplein met heel wat slachtoffers. “Het is indrukwekkend om te zien hoe iedereen dan zijn rol opneemt”, zegt Snoeck. “We hopen natuurlijk dat er geen grote incidenten gebeuren maar als er iets misloopt weet ik wel dat onze mensen voorbereid zijn.”

Bij organisator Halattraction wordt vooral uitgekeken naar de start van het feest. “Het is een turbulent jaar geweest door de bestuursperikelen”, zegt voorzitter Jos Appelmans. “Maar ik merk vandaag dat we samen met de carnavalsgroepen sterk genoeg staan om er alweer een topeditie van te maken.”