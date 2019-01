CARNAVAL HALLE. Leerlingen Multimedia Don Bosco ontwerpen bierviltje Carnaval Halle Bart Kerckhoven

22 januari 2019

10u03 0 Halle Carnavalsorganisator Halattraction organiseert elk jaar een wedstrijd om een nieuw bierviltje te verspreiden dat de feestvierders waarschuwt voor de gevaren van alcohol en drugs. Eén ding staat vast: de winnaar zit in de richting Multimedia van Don Bosco Halle.

Halattraction wil van het carnavalsfeest een proper en veilig evenement maken. Daarom organiseerde de vereniging een tekenwedstrijd rond het thema ‘Veilig en proper carnaval in Halle’. Uit de vele inzendingen werden de vijf beste ontwerpen gekozen. De vijf genomineerden zijn allemaal leerlingen van Don Bosco Halle.

Allemaal zitten ze in het zesde jaar Multimedia. Samen met hun multimedialeerkracht Catherine De Ganseman gingen ze met het programma Photoshop aan de slag. De genomineerden zijn Kobe Villé, Zico Vierendeel, Patrick Poniatowski, Ronan Van Volxem en Kylie Vander Cruys. Iedereen valt sowieso in de prijzen.

“Wie de winnaar is weten we voorlopig nog niet”, zegt multimedialeerkracht Catherine de Ganseman van Don Bosco. “Maar we zijn wel benieuwd van wie het ontwerp wordt afgedrukt op 150.000 bierviltjes en verspreid wordt over de vele horecazaken in groot Halle.” Lang hoeven ze op Don Bosco niet te wachten op wie de winnaar wordt want woensdagavond al zal bekendgemaakt worden welk ontwerp het wordt tijdens de persconferentie die Halattraction organiseert. We zetten de vijf genomineerde ontwerpen alvast op een rijtje: