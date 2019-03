CARNAVAL HALLE: Kleine Vaantjesboer krijgt ‘kostumeke’ van de Kerjuizenuize Bart Kerckhoven

30 maart 2019

Niet alleen Reus Vaantjesboer deelt zaterdag in de feestvreugde. Het standbeeld van de Kleine Vaantjesboer op de Beestenmarkt kreeg net als de voorbije jaren een nieuw kostuum aangemeten. De Confrèrie van de Vaantjesboer leidt die ceremonie telkens in goede banen. Dit jaar kregen de Kerjuizenuize de eer om het ‘kostumeke van de kleine’ te leveren. De groep bestaat elf jaar en dus is het voor de bende een jubilieumjaar.