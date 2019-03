CARNAVAL HALLE: Kevin Hannon gaat op stap met meterslange buis Bart Kerckhoven

10u01 0 Halle Niet alleen de carnavalsgroepen zijn creatief als ze tijdens Carnaval Halle buiten komen. Er zijn talloze individuelen die heel wat tijd steken in een kostuum. Carnavalist Kevin Hannon (37) uit Lembeek zal je dit weekend opnieuw van ver herkennen wanneer hij op stap is.

Sinds enkele jaren gaat hij aan de slag met een meterslange buis die hij telkens in een nieuw kleedje steekt. “Vroeger had ik een karretje bij maar dat is intussen verboden”, vertelt Kevin. “Omdat ik graag een origineel kostuum aantrek kies ik sindsdien voor een lange paal die ik telkens in een nieuw thema verwerk. Zo liep ik al eens rond met een verdwaalpaal op mijn rug.”

Dit jaar liet Kevin zich inspireren door fastfoodrestaurant McDonald’s. De keten heeft al jaren een restaurant in Halle en de metershoge paal met de iconische ‘M’ er op ziet iedereen van ver staan. “Met wat hulp van De Gebeure kan ik straks de perfecte M op mijn paal monteren”, zegt Kevin nog. “Die paal is trouwens nuttig. Mijn vrienden zien me meteen staan en er zijn nog andere feestvierders die in mijn buurt afspreken om elkaar niet kwijt te spelen. Tegen mijn vrouw kan ik dan weer eerlijk zeggen dat ik geen enkel café ben binnengestapt. Dat gaat gewoon niet met die paal op mijn rug.” (lacht)