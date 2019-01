CARNAVAL HALLE: Kandidaat-Seniorenprinsenpaar Jos (59) en Linda (58) tonen zich op Showavond Orde van Senioren Redactie

30 januari 2019

15u42 0 Halle Carnavalisten Jos Vandenhouden (59) en Linda Devogeleer (58) maken zich op om een jaar lang als Seniorenprinsenpaar door het leven te gaan. Op zaterdag 9 februari bewijzen ze zich tijdens de Showavond van de Orde van Senioren.

Jos en Linda zijn al vele jaren door de Halse carnavalsmicrobe gebeten. Jos begon zijn 44-jarige carnavalloopbaan bij de Fladdereirs. Na vijf jaar versluisde hij naar de Nachtratten, waar hij drie jaar actief was. Ondertussen zat Linda bij Dei van den Bokser. Samen werden ze dan lid van de Pagadders, Jos zelfs als voorzitter. Na elf jaar haakte Linda af en Jos vertrok voor de volgende tien jaar naar Dei van Bei Chic. Kleinzoon Branko doet bovendien een gooi naar een carnavaleske titel en wil Mini-Prins 2019 worden.

Op 9 februari moeten ze zich wel nog bewijzen voor de Orde van Senioren tijdens de Showavond. Om te beginnen krijgen de kandidaten op zaterdagnamiddag 9 februari een eerste proef in Buizingen in Café De Welkom Bij Mit, waar zij stipt om 16.44 uur moeten aanwezig zijn met hun gevolg. De kandidaat Seniorenprins moet verkleed zijn als kabouter Plop en de kandidaat Seniorenprinses in kabouter Kwebbel. Nadien volgt een tweede proef in Café Den Herberg om 17.45 uur. Rond 19 uur vertrekt de bende te voet naar de zaal Het Lindegroen waar de show start om 19.11 uur. Er worden dan proeven afgelegd samen met het Prinsenpaar 2018 Fredy I en Annie I, die gedoopt zullen worden en opgenomen worden in de Orde van de Senioren. De peter van Fredy I moet verkleed komen opdagen als jager, terwijl zijn meter een konijn moet voorstellen. Annie I haar peter moet dan verkleed zijn in Dalmatiër en haar meter in de tegenspeelster Cruella de Vil.

Radio Victoria zorgt voor de muzikale omlijsting, De Halse Dansmariekes treden ook op en Madame Zaza Project en Lady Chayenne zorgen voor nog extra show. Ook Johnny Purple staat die avond op de planken van zaal Lindegroen.