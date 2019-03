CARNAVAL HALLE: In 1987 pakken De Raar Charels de tweede plaats met char in papier-maché Bart Kerckhoven

27 maart 2019

07u00 0

De Raar Charels is een naam die zeker bij de oudere generatie carnavalisten gekend is. 22 jaar lang nam de groep deel aan het carnaval. Van 1971 tot 1993 waren ze te zien in de stoet. Eén van de leden van toen organiseert dit jaar zelfs een reünie. Dirk Vierendeel wordt dit jaar 44 jaar en dat was een goede aanleiding. “Op zondag spreken we af met de oud-leden om 12.44 uur”, zegt Dirk. “De ex-leden krijgen een geschenkje en samen kunnen we dan klinken op het feest.” De Raar Charels wonnen over alle categorieën zes jaar lang de prijs van mooiste kostuum en dat heeft Dirk ook geïnspireerd. “Wij gaan als ex-Rare Charels samen een prijs uitreiken na carnaval aan de groep over alle categorieën met het mooiste kostuum”, zegt Dirk. “Die groep zal niet minder dan 440 euro krijgen, toch een aardig extraatje lijkt ons. Om het geheugen op te frissen keren we zelf even terug naar 1987. Toen eindigden de Raar Charels op de tweede plaats met een char in papier-maché. “Het jaar nadien pakten we nog een vierde plaats met de laatste char in papier-maché,” herinnert Dirk zich. “Dat was toch een prestatie want alle andere grote groepen werkten met polyester.”