CARNAVAL HALLE: Het zit er op! Carnavalisten maken plaats voor veegmachines Bart Kerckhoven

02 april 2019

07u42 0

Carnaval Halle 2019 is afgelopen. De feestvierders op de Grote Markt maakten dinsdagochtend plaats voor veegmachines. Op nauwelijks een uurtje tijd werd al een hele hoop afval opgruimd. Net voor 6 uur stond de Grote Markt nog vol met carnavalisten maar toen de muziek uitgezet werd dropen de meeste feestneuzen toch af. De politie had nauwelijks werk want de meeste carnavalisten waren ook moe na drie dagen feest. Vandaag wordt het hele centrum verder schoon gemaakt. Ook de cafébazen beginnen met de grote opkuis.

LATER MEER.