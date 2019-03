CARNAVAL HALLE: “Herbruikbare bekers op Carnaval Halle zijn vandaag niet haalbaar” Carnavalisten drinken wellicht nog enkele jaren uit wegwerpplastic bekers Bart Kerckhoven

10 maart 2019

13u15 0 Halle De carnavalisten zullen in Halle niet snel pintjes drinken in herbruikbare bekers. Het stadsbestuur hoopte twee jaar geleden al dat de milieuvriendelijke bekers tijdens Carnaval Halle ingevoerd konden worden. “Het is jammer genoeg nog niet haalbaar”, aldus schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Spa.). “Zelfs op de Gentse feesten krijgen ze het niet volledig klaargespeeld.”

Het idee om de cafébazen hun drank tijdens de drie dolle dagen in herbruikbare bekers te laten tappen is niet nieuw. Bijna twintig jaar geleden werd het idee voor het eerst gelanceerd. Toen al werd meer dan 21 ton afval opgeruimd na het feest en werd in 2003 voor het eerst, naast de stadsarbeiders, een opkuisfirma ingeschakeld om alles proper te krijgen. Zestien jaar later is die afvalberg nog groter geworden. Op de gemeenteraad werd vanuit de oppositie dan ook gevraagd naar oplossingen om die afvalberg te verkleinen. In 2016 was het stadsbestuur namelijk optimistisch en wilde het bestuur het jaar nadien de herbruikbare beker invoeren maar vandaag drinken de carnavalisten hun pintjes nog steeds in wegwerpplastic bekers. “Er werd vorig jaar 33 ton afval opgehaald na carnaval”, zegt gemeenteraadslid Wim Demuylder (N-VA). “We keuren een nieuw politiereglement goed voor een periode van zeven jaar maar over afval staat er niets. Nu er een groene partij (Groen nvdr.) mee aan het roer staat verwachtte ik toch dat er daar meer aandacht aan besteed zou worden.”

Schepen van Afvalbeleid Johan Servé benadrukte dat afval wel steeds een thema waar aandacht aan besteed wordt. “We willen al enkele jaren herbruikbare bekers invoeren op carnaval”, zegt schepen Servé. “Maar in de praktijk is dat vandaag niet haalbaar. We hebben hierover al een paar keer samengezeten met de cafébazen. Er zijn verschillende redenen waarom het niet lukt. Voor de horeca-uitbaters is het niet eenvoudig om zelf alle bekers te laten inzamelen, af te wassen en opnieuw te gebruiken. Dan is het simpeler dat de plastic bekers gewoon opgeruimd worden na het feest. Carnaval Halle wordt ook gevierd in een open circuit. Zelfs tijdens de Gentse Feesten slagen ze er niet in om op het hele feestcircuit herbruikbare bekers in te voeren. We hebben al afvalstoffenmaatschappij OVAM gecontacteerd voor een oplossing maar daar hebben ze die ook niet. Vandaag is het dus jammer genoeg niet haalbaar. Sinds een paar jaar staan er wel al afvaleilandjes op de Grote Markt en op de Carnavalfoor. Halattraction wijst ook de foorkramers op het belang van die afvaleilandjes. We blijven er dus naar streven om Carnaval Halle duurzamer te maken maar het moet dan wel in de eerste plaats haalbaar zijn.”