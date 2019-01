CARNAVAL HALLE: Hart van Carnaval Halle klopt dit jaar ook op pins en medailles Bart Kerckhoven

25 januari 2019

15u32 0 Halle De nieuwe affiche van Carnaval Halle verraadde het al: een hart voor carnaval is het grote symbool van de volgende editie van het feest eind maart.

Organisator Halattraction trok dat idee ook door naar de medailles en pins die elk jaar verkocht worden. “Het is een ‘specialleke’ geworden”, zegt voorzitter Jos Appelmans van Halattraction. “De medaille en de pin vormen dit keer één geheel. Wie wil kan dus kiezen of hij de medaille met pin draagt of de pin losmaakt.”

Van de medaille zijn slechts 250 exemplaren gemaakt. Honderd daarvan worden zaterdagavond op de Prinsenverkiezing verkocht in ’t Vondel. Wie naast de medailles grijpt, kan wel nog de pin alleen aanschaffen want daarvan liet Halattraction er meer maken. De opbrengsten van de verkoop gaan naar het Centrum voor Menswelzijn.