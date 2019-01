CARNAVAL HALLE: Halse en Aalsterse carnavalisten verbroederen tijdens ‘Tagada Ajoin!’ Carnavilitis en Oilsjt Mjoezik brengen rivalen samen op Vredeplein in Aalst Bart Kerckhoven

08 januari 2019

13u34 0 Halle De Halse en Aalsterse carnavalisten verbroederen begin februari tijdens een gezamenlijke radio-uitzending. Radio Victoria en Oilsjt Music gaan twee uur lang samen carnavalsradio maken en dat is een primeur. “Beide carnavalssteden jennen mekaar graag maar we spannen maar beter samen om carnaval in een positief daglicht te plaatsen”, zegt Sonny Vanderheyden.

Radiozender Radio Victoria zond maandagavond de eerste aflevering uit van een nieuw seizoen Carnavalitis. De Halse carnavalisten hebben opnieuw wekelijks op maandag een afspraak tussen 20 uur en 22 uur om mee te zijn met alle carnavalnieuws. “We maken dit seizoen 272 uur lang carnavalsprogramma’s”, zegt Frank Vannerom van Radio Victoria. “We zenden zowel in de studio als op verplaatsing uit.”

Een verplaatsing springt er wel uit. Op maandag 4 februari vertrekt een bus in Halle richting Aalst om er daar in café The New Cat op Vredeplein in Aalst samen met de ‘Oilsjterse’ collega’s van Oilsjt Mjoezik het eenmalige programma ‘Tagada Ajoin!’ te maken. “In Aalst en Halle is carnaval een groot volksfeest”, weet Sonny Vanderheyden. “In de rest van Vlaanderen begrijpen ze dat veel minder en gaan mensen zelfs gewoon op skivakantie in plaats van carnaval te vieren. We moeten ons niet verliezen in discussies over wie nu ‘de schoeinsjte of gruutste èit’ maar we spannen zelfs beter samen om carnaval in een positief daglicht te plaatsen. We delen hetzelfde carnavalsgevoel en dus leek het ons het juiste moment om te verbroederen.”

Het programma zal voor de helft bestaan uit Aalsterse en Halse carnavalsitems en de presentatoren zullen ook beide sappige dialecten bovenhalen. Er wordt zelfs al een clash aangekondigd tussen burgemeesters Marc Snoeck (Sp.a) van Halle en Christoph D’Haese (N-VA) in Aalst in een dialectquiz. Wie wil kan trouwens mee afreizen naar Aalst voor de live-uitzending door een mailtje te sturen naar bestuur@radiovictoria.be.

Maandagavond ontving de Carnavalitis-ploeg onder andere de leden van Halattraction tijdens de eerste aflevering van het seizoen in de Kerstkroeg van Halle Schaatst. De komende weken verhuist de studio nog naar café De Fazant, het Oenstellingsgala van de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames, de Showavond van de Orde van Senioren in Zaal Lindegroen, café’s De Vaantjesboer, Op ’t Kassaa en Oud Kasteel en zelfs in frituur De Fritstop wordt radio gemaakt. De presentatoren zullen ook live verslag uitbrengen van de Prinsenverkiezing op 26 januari en eind maart wordt er drie dagen lang ook al live uitgezonden tijdens Carnaval Halle. Meer info op www.carnavalitis.be.