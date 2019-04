CARNAVAL HALLE: Grote schoonmaak in centrum na drie dagen feest vieren Bart Kerckhoven

02 april 2019

07u42 0 Halle Wie woensdag door het centrum van de stad wandelt zal haast niet meer merken dat er drie dagen lang stevig gevierd werd tijdens Carnaval Halle. Dinsdagochtend dropen de laatste feestvierders af toen de eerste veegmachines al op de Grote Markt reden. “Er ligt al minder plastic op de markt dan vorig jaar”, aldus schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a). “Maar herbruikbare bekers zouden wel een groot verschil maken.”

Om kwart voor zes dinsdagochtend stond de Grote Markt nog steeds vol met feestvierders. Prins Peter en Prinses Cindy gaven nog een laatste keer alles op het podium en zo viel het doek over een topeditie van Carnaval Halle. Volgens organisator Halattraction was er maandagnacht zelfs meer volk aanwezig dan zondagnacht. “Al jaren denken we dat we het maximum bereikt hebben, maar 2019 heeft aangetoond dat er nog schepje bovenop kan”, aldus voorzitter Jos Appelmans.

Om 6 uur ging er de stekker uit op de Grote Markt en dropen de carnavalisten af. Velen onder hen zochten hun bed op, enkele ‘diehards’ smeedden plannen om thuis verder te feesten. De politie had dit jaar weinig moeite om de laatste feestvierders van de markt te begeleiden. Drie veegmachines reden meteen de Grote Markt op. Schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a) kwam zelf polshoogte nemen. “Alles is goed getimed”, vertelt hij. “De veegmachines kunnen alles meteen bij mekaar vegen en opzuigen. Dan kan de afbraak van het podium gebeuren. Nadien rijden de veegmachines door om de omliggende straten schoon te maken. Het is een externe firma die dat eerste werk doet maar nadien gaat ons personeel aan de slag om alles verder proper te maken. Op het einde van de dag zal nog weinig te zien zijn van carnaval. Al die mensen leveren hier goed werk. Zelfs leden van Halattraction zijn hier na drie vermoeiende dagen nog aan de slag.”

Hoeveel afval er nu opgeruimd moet worden is niet geweten omdat het afval niet gewogen wordt. Maar op de Grote Markt bleken het toch vooral blik en al zeker plastic te zijn dat bleef liggen. “Er ligt heel wat afval maar ik heb wel de indruk dat er minder plastic ligt dan vorig jaar”, zegt Servé. “Ik ben de voorbije dagen wel aangesproken geweest door jongere carnavalisten die zich afvroegen waarom er geen herbruikbare bekers waren. Het zou zeker een groot verschil maken en dus moeten we met dat idee echt wel aan de slag.”

Eén vaststelling: in andere carnavalssteden lijkt een marktplein na het feest wel op een stort maar in Halle vonden we dinsdag geen meubels, rolwagens en andere grote stukken meer terug. “De mini-chars zijn hier nu verboden en dat is niet alleen veiliger voor andere feestvierders maar ook voor de arbeiders is dat gemakkelijker. Zij hoeven dus al die dingen niet weg te halen en kunnen zo sneller werken.”

Politie en Rode Kruis maakten intussen ook de balans op. Over drie dagen gespreid verzorgden de vrijwilligers van het Rode Kruis 150 feestvierders. De politie moest tussenbeide komen in enkele vechtpartijen en plukte verschillende amokmakers uit het publiek. De heethoofden werden opgepakt. Grote incidenten waren er niet.