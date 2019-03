CARNAVAL HALLE: Gilles van Groot-Halle lieten hun kostuums ‘bosseren’ Bart Kerckhoven

De Gilles en Pierrots van Groot-Halle verzamelden donderdagavond in de hangar van Luk Pieters. De gillles lieten er hun kostuum vullen met stro en daarvoor haalden ze zelfs een specialist uit Wallonië naar Halle. Het ‘bosseren’ van het kostuum vereist namelijk een speciale techniek. De gilles van Halle liepen jaren rond met een mousse in hun kostuum om de typische bult na te bootsen maar de voorbije jaren probeerden al enkele leden de klassieke manier uit. Dit jaar dragen de meer dan dertig gilles allemaal een met stro gevuld kostuum. En dus vindt voortaan in Halle ook een ‘bourrage’ plaats. Dat heeft alleen maar voordelen zo blijkt want door het stro wordt het kostuum luchtiger en lichter. Aangezien de Gilles een hele weg afleggen met carnaval is dat dus mooi meegenomen. Zondagochtend iets na 4 uur zijn de eerste gilles op. Tijdens de ramassage halen ze hun collega’s op om dan een kaars te offeren in de Sint-Martinusbasiliek. In de namiddag lopen ze als laatste mee in de Carnavalstoet en gooien ze bloedappelsienen in het publiek.