CARNAVAL HALLE: Gilles offeren een kaars in de Sint-Martinusbasiliek Bart Kerckhoven

31 maart 2019

11u54 0

De tweede dag van het Halse carnaval startte met de traditionele kaarsofferande van de Gilles en Pierrots van Groot-Halle in de Sint-Martinusbasiliek. De gilles begonnen al om 4 uur met hun ‘ramassage’ en komen vandaag naar buiten in vol ornaat. De hele dag lang lopen ze rond op klompen, in het typische gilleskostuum en dat met een indrukwekkende pluimenhoed op het hoofd. Deken Raymond Decoster liet zich wegens vakantie vervangen. Hun kaars werd aangestoken en de priester zegende alle carnavalisten. De Gilles en Paysannes van Sint-Rochus houden op het middaguur zelf ook nog een kaarsofferande in de Sint-Rochuskerk. Vanaf dan is het aftellen naar de start van de grote Carnavalstoet.