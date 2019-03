CARNAVAL HALLE: Feestvierders kunnen opnieuw op nachtbussen van De Lijn rekenen Bart Kerckhoven

14 maart 2019

15u35 0 Halle Goed nieuws voor de feestvierders die graag een pintje drinken tijdens Carnaval Halle: De gemeentebesturen van het Pajottenland en de Zennevallei schakelen opnieuw De Lijn in om de carnavalisten veilig thuis te krijgen.

Vorig jaar stapten 3.964 mensen op één van de bussen die op zaterdag-, zondag- en maandag-nacht uit reden. De carnavalsbussen vertrekken aan het station van Halle en rijden uit vanaf het moment dat de gewone dienstregeling afgelopen is. De lijnen kregen carnavaleske getallen mee. Lijn 11 rijdt vanuit Halle naar Sint-Pieters-Leeuw en Vlezenbeek, lijn 22 volgt een route naar Pepingen, Gooik, Tollembeek en Herne. Lijn 33 doet Essenbeek en Lembeek aan en lijn 44 rijdt naar Breedhout. Lijn 55 rijdt richting Zennevallei en houdt halt in Beersel en Ruisbroek. Lijn 66 ten slotte rijdt via Oudenaken naar Lennik. De lijnen 11-33-44-55 rijden elke carnavalsnacht (dus op zaterdag-, zondag- en maandagnacht) en rijden elk uur. De lijnen 22 en 66 richting Pajottenland rijden enkel in de nacht van zaterdag op zondag en hebben een aangepaste uurregeling.