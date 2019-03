CARNAVAL HALLE: Eerste prikkelarme kermisdag op Carnavalfoor is een succes: “Bezoekje op eigen tempo zonder bonkende beats en flitsend licht” Bart Kerckhoven

28 maart 2019

16u26 0 Halle De eerste prikkelarme kermisdag op de Carnavalfoor in Halle krijgt volgend jaar een vervolg. Kinderen maar ook volwassenen amuseerden zich donderdag kostelijk terwijl de foorkramers bonkende beats en flitsende stroboscopen achterwege lieten. “Het is fantastisch om te zien hoe iedereen hier geniet”, vertelt Anneke Corijn die het idee lanceerde.

Anneke kon donderdagnamiddag moeilijk inschatten hoeveel mensen er zouden opdagen voor de prikkelarme kermisdag. Maar er zakten onder andere groepen af van De Poel en De Okkernoot, beide organisaties die mensen met een beperking en met autisme begeleiden. Maar ook mensen van het medisch pedagogisch centrum Sint-Franciscus uit Roosdaal namen hun kinderen mee. “Ik ben blij met de opkomst”, vertelt Anneke. “Iedereen die hier is, kan genieten van de kermis zonder dat ze schrik hoeven te hebben van veel lawaai.”

Fel licht

Anneke is zelf mama van een dochtertje met een beperking. Een uitstap naar de kermis is normaal een hele opgave. “Bij fel licht en hevige geluiden kan ze zelfs angstaanvallen krijgen”, legt Anneke uit. “Daarom lanceerde ik het voorstel voor een prikkelarme kermisdag vorig jaar met Sonia D’Ours van Radio Victoria. Ik ben vooral blij dat organisator Halattraction een prikkelarme dag ook zag zitten. Op een gewone kermisdag kunnen mensen met een beperking nauwelijks genieten. Ze hebben wat meer tijd nodig om in en uit een attractie te stappen en ze worden overweldigd door al die indrukken. Dan is het voor hen veel aangenamer om een bezoekje te brengen aan de kermis op hun eigen tempo. Vandaag zijn er ook extra begeleiders bij die iedereen helpen. Ik zie bij velen een gouden glimlach op het gezicht en dat is waarvoor we het vandaag doen.”

Voorzitter Jos Appelmans van Halattraction nam donderdagnamiddag de hele groep mee op sleeptouw. De organisator van het Halse carnaval trakteerde. Wie wou, kon rondjes draaien op de kindermolen maar ook het eendjes vissen bleek populair en de spectaculaire Shaker aan de Slingerweg draaide voor één keer enkele standjes lager terwijl de uitbater de muziek achterwege liet. “Volgend jaar gaan we hier zeker mee door”, vertelt Jos Appelmans. “Het was een avontuur waar we aan begonnen zijn maar het valt dus heel goed mee. De respons die we krijgen van de kinderen en de begeleiders is enorm positief en dus willen we het volgend jaar graag uitbreiden. De prikkelarme kermisdag is er trouwens voor iedereen. Niet alleen de kinderen amuseren zich vandaag. Dat hebben we intussen ook al gemerkt. Ook oudere mensen met een beperking kunnen de kermis eindelijk nog eens beleven zonder schrik te hebben van het lawaai of van de lichten.”

Tussen de rondjes op de kindermolen, de Shaker en de botsauto’s door was er ook tijd om eendjes te vissen en enkele mensen schoten zelfs raak in het schietkraam. De beloning aan het eind van de namiddag vol kermisattracties was een groot pak smoutebollen. Iedereen tevreden dus.