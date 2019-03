CARNAVAL HALLE: Den Belleman en Ronny De Facteur voeren opnieuw Carnaval Top 100 aan Bart Kerckhoven

10 maart 2019

11u50 0

Den Belleman en Ronny De Facteur staan voor het tweede jaar op rij op nummer één in de Carnaval Top 100 die Radio Victoria elk jaar opmaakt. Het zijn de carnavalisten zelf die de liedjes in de lijst stemmen. ‘Dein Stoemenee veneir’ blijkt dus ook een jaar na de release nog steeds een topper. Prins Wouter eindigde met ‘Yololo’ op de tweede plaats en met ‘Leef’ van André Hazes Junior eindigde een nummer dat eens niet door Halse carnavalisten gemaakt werd op plaats drie. De Top 100 werd bekend gemaakt tijdens de Nacht van de Carnaval Top 100 in De Kazerne. Neven Den Belleman en Ronny De Facteur zorgen voor een primeur want het is de eerste keer dat een nummer twee jaar na elkaar op nummer 1 staat in de Carnaval Top 100. De prijs voor ‘Ultieme klassieker’ ging dit jaar naar ‘Bisjkes’ van de Mannen van de Met. Het nummer is meteen ook het populairste stoetliedje ooit. Het lied werd in 2016 op vraag van de Mannen van de Met geschreven door Sonny Vanderheyden en ingezongen door Yves Segers. Op zondag 24 maart wordt de Carnaval Top 100 nog eens integraal uitgezonden op Radio Victoria vanaf 13 uur via 105.2 FM of www.radiovictoria.be.

Hieronder volledige top 11 van de Carnaval Top 100:

1)Belleman en Ronny de Facteur : Dein stoemenee veneir

2)Yololo – Prins Wouter

3)Leef – André Hazes junior

4)Ik èm ma schuunma ni gekouze – Van ’t Vat

5)’t Es wei carnaval – Mannen van de Met feat. Mathias en Jarl

6)Witte kaase – De Leste Kannekes

7)Hey Halle – Fleerefluiters

8)Bisjkes – Mannen van de Met feat. Yves Segers

9)Carnaval in Halle – Prins John

10)Allemoe den buum in – Revueteam

11)We zwoaje ien en wei – Menzo

De nummer 1 van Den Belleman en Ronny De Facteur