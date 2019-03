CARNAVAL HALLE: De Nachtratten bouwen laatste Halse char in polyester Bart Kerckhoven

26 maart 2019

07u30 0 Halle De Carnavalstoet op zondag krijgt nu al een plaats in de geschiedenisboeken want de laatste polyester char rijdt dan uit. De Nachtratten hebben de eer het polyester tijdperk af te sluiten. Zij experimenteren volgend jaar voor het eerst met isomo. “Het polyester zette het Halse carnaval op de kaart maar ook wij moeten overschakelen”, klinkt het.

Ooit was De Gebeure de enige groep in Halle die rond reed met een isomo char. De stevige kunststof polyester was de norm maar vandaag ziet de stoet in Halle er helemaal anders uit. Kleinere groepen schakelden al een tijdje geleden over naar isomo en nu ook de grote groepen de stap gezet heben werken enkel de Nachtratten nog aan een polyester char. “Het zal de laatste char in polyester zijn”, weet Gert Vranckaert wanneer we hem samen met drie andere Nachtratten treffen in de hangar van de groep. “We hebben nog wat polyester staan maar daarmee gaan we volgend jaar geen volledige char meer kunnen bouwen. We zullen wellicht met enkele koppen experimenteren.”

Heel wat carnavalisten werken liever met isomo omdat polyester een vuil goedje is. “Maar ik ga het wel missen”, zegt Tom Ceusters. “Met polyester maak je de mooiste modellen. Het heeft zijn voordelen. Met één vorm maak je meteen verschillende stukken. Zo vuil is het werk ook niet. Met polyester werken in groep is voor mij zelfs plezanter. Als de polysterdoek er op ligt en iedereen samen het polyester dopt dan zijn dat plezante momenten. Met isomo is iedereen toch apart met een stuk bezig.”

Nog een verschil met vroeger: een char gaat minder lang mee. “Men zegt dat isomo milieuvriendelijker is”, zegt Marc Debilde. “Maar een char in polyester gaat jaren mee. Nu nog rijden er chars van Halse groepen mee in andere stoeten. In Vilvoorde reden dit jaar zelfs nog twee chars van ons mee. De char die we nu verbouwen stond een jaar buiten. Dat zie je er niet aan. Een isomo char overleeft dat niet. Dat is een polyester char toch duurzamer.”

De Nachtratten hebben er zich uiteindelijk mee verzoend en maken zich op voor de omschakeling naar isomo. “Financieel is het ook de beste keuze”, zegt Bruno Navau. “Vroeger kochten de groepen het polyester samen aan. Bij de Mannen van de Met arriveerde dan een grote vrachtwagen vol vaten. Dat drukte de prijs. Maar als enige groep nog polyester aankopen is onmogelijk. We zullen volgend jaar moeten experimenteren maar we doen wel verder. Of de char nu uit polyester of isomo gebouwd wordt maakt weinig uit. Als we ons amuseren op carnaval met een char die we geslaagd vinden zijn we al heel tevreden.”

De Nachtratten zijn altijd al een eigenzinnige groep geweest en misschien is het dus geen toeval dat net zij de laatste char in polyester buiten rijden. Officieel is het een vrije groep en je zal hen ook niet in de rangschikking terugvinden maar ze drukten wel hun stempel op de Halse carnavalsgeschiedenis. Sinds 1972 rijden ze mee en ze draaiden zelfs heel lang mee in de top van het carnaval in Halle met als hoogtepunt een overwinning in 2000 toen ze de Stedelijke Pintengarde op een meterslange char presenteerden. De nieuwe generatie Nachtratten doet vooral mee voor het plezier maar in de hangar in Lembeek beseffen ze dit jaar dus wel dat ze geschiedenis schrijven.