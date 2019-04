CARNAVAL HALLE: De Gebeure winnen voor het vierde jaar op rij Carnaval Halle Bart Kerckhoven

01 april 2019

22u15 0 Halle De Gebeure winnen voor het vierde jaar op rij Carnaval Halle. Hun Halse versie van The Lion King maakte indruk op iedereen. Carnaval Halle 2019 gaat de geschiedenisboeken in als één van de succesvolste edities ooit. Dankzij het zonnige lenteweer lokte het grootste feest van de streek elke dag tienduizenden feestvierders naar de stad.

“Een grote Kriek!” Voorzitter Danny Sluys wist zondagavond al waar hij het meeste naar uit keek toen hij op stelten, verkleed als giraf, zijn ‘Gebeure’ naar de Grote Markt leidde. Voor de giraffen was de tocht door de stad een krachttoer maar Danny en zijn gevolg hadden er het graag voor over. Even later pakte de groep de markt in met een indrukwekkende show. Er liepen plots gazelles rond, een olifant slenterde de Grote Markt op en ook leeuwen mochten niet ontbreken. Niemand wist waar eerst te kijken. De Gebeure omschreven hun thema als ‘Gillegans ons ding, The Lion King’ en dat klopte helemaal. Na de show reed nog een char uit liefst vijf delen over de markt. In categorie A moest De Gebeure enkel het mooiste kostuum aan De Smosjterpotten laten. De Gebeure pakten voor het vierde jaar op rij de overwinning en evenaren zo de recordreeks van Dei Van Sinte Roukes. Dat belooft voor volgend jaar wanneer De Gebeure hun 44-jarig jubileum vieren.

Nooit eerder zoveel volk

Niet alleen de overwinning van De Gebeure zal niet snel vergeten worden. Carnaval Halle 2019 is één van de beste edities ooit. De trend van zaterdag en zondag zette zich op Krottenmaandag door. Al vroeg in de namiddag zakten de eerste carnavalisten af naar het centrum om de laatste dag in te zetten. Ook heel wat leden van de carnavalsgroepen klonken in afwachting van de prijsuitreiking op een geslaagde carnavalsdriedaagse. Zowel bij Halattraction als bij de hulpdiensten klonk het unaniem: “Nooit eerder stond er zoveel volk langs het parcours van de stoet zondag”. In de nacht van zondag op maandag liep de Grote Markt nog eens helemaal vol voor de tweede feestnacht.

Stralend weer

Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen de voorbije dagen in Halle carnaval vierden. Maar er sneuvelden dus wel opnieuw records. “De recordopkomst hebben we te danken aan het stralende lenteweer”, zegt voorzitter Jos Appelmans van Halattraction. “Het is het eerste carnavalsfeest van de voorbije weken dat niet af te rekenen had met regenbuien of stormweer. Heel wat carnavalisten van over het hele land zijn dan ook naar Halle afgezakt om hun feestachterstand in te halen. Tegelijk hebben onze groepen straffe chars en mooie kostuums getoond tijdens de stoeten en de shows. We kunnen niet anders dan tevreden zijn.”

CATEGORIE A

1. De Gebeure (beste show, beste char)

2. De Mannen van de Met

3. De Leste Kannekes

4. De Maskottes

5. De Smosjterpotten (beste kostuum)

6. De Vrie Kadeikes

CATEGORIE B

7. Afzakkers (beste kostuum)

8. Kerjuizenuize (beste char)

9. Van Uure Zegge

10. Fleerefluiters

11. Barielgangers

12. Miniatuurkes

13. Tienentander

14. De Boerkes (beste show)

CATEGORIE C

15. De Froesjeleirs (beste show, beste char)

16. Dei van ba Chic (beste kostuum)

17. Roeftoejoerkes

18. Fontonellekes

19. Hallemettekes

20. De Ketjes

21. Tes Wei Van Da

22. Tes Allemoe Da Ni

23. Dei van Ouver ’t Woeter

24. Gigippekes