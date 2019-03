CARNAVAL HALLE: Carnavalstoet lokt duizenden toeschouwers naar Halle Bart Kerckhoven

In Halle is deze namiddag de grote Carnavalstoet vertrokken. Duizenden toeschouwers staan langs het parcours. Verschillende carnavalsgroepen en vriendenkringen maar ook individuelen tonen voor het eerst hun mooie kostuums aan het publiek. Het is ook uitkijken naar de indrukwekkende chars. De stoet slingert zich in een weg door het Halse centrum en wordt omstreeks 17 uur verwacht op de Grote Markt. Dit artikel wordt de komende uren aangevuld met nieuwe foto’s.