CARNAVAL HALLE: carnavalisten mogen zich niet meer verkleden als hulpverlener Bart Kerckhoven

27 februari 2019

15u23 0 Halle Voortaan is het verboden om verkleed als hulpverlener naar Carnaval Halle te gaan. Eerder werd al bekendgemaakt dat enkel nog afbreekbare ‘ecoconfetti’ toegelaten is tijdens het feest dat eind maart plaatsvindt. De gemeenteraad keurde dinsdagavond de politieverordening goed die de regels vastlegt.

De verordening die goedgekeurd is zal geldig zijn tot 2025. Een van de nieuwigheden is een verbod om verkleed als hulpverlener te gaan feesten. Sinds de terreurdreiging en de aanslagen in Zaventem en Brussel waarschuwde de politie feestvierders al om niet als politiemensen verkleed te gaan maar nu wordt dat ook officieel opgenomen in de verordening. Ook outfits van andere hulpverleners mogen niet meer. Het verbod komt er ook om verwarring te vermijden. Het gaat dan wel om de waarheidsgetrouwe uniformen.

Een totaal confettiverbod zoals in sommige andere carnavalsteden komt er niet. Spuitbussen en andere aanverwanten zijn wel verboden. Enkel afbreekbare confetti mag gegooid worden en voor de scholenstoeten geldt een volledig confettiverbod.

Voor de nachtwinkels wordt ook beter omschreven aan welke regels de uitbaters zich moeten houden. Zo mag er in de verkoopsruimte geen sterke drank aanwezig zijn tijdens de drie dagen van carnaval. Vorig jaar al mochten er geen mini-chars meer op de Grote Markt rondrijden tijdens het feest en die chars worden nu helemaal verboden om veiligheidsredenen.