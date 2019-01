CARNAVAL HALLE: Carnavalisten gooien voortaan alleen nog met afbreekbare confetti Bart Kerckhoven

24 januari 2019

17u26 3 Halle Tijdens Carnaval Halle wordt er dit keer met milieuvriendelijke confetti gegooid. De confetti zal afbreekbaar zijn en dus onschadelijk voor het milieu. Halattraction kreeg vorig jaar nog klachten over de ‘shooters’ die plastic confetti de lucht in knalden. Confetti bannen bleek evenwel geen optie. “Dat hoort nu eenmaal bij carnaval”, zegt Jos Appelmans van organisator Halattraction.

Halattraction is klaar voor een nieuwe editie van Carnaval Halle eind maart. De organisatie kondigde alvast enkele nieuwigheden aan. Zo wordt er voor het eerst met milieuvriendelijke confetti gegooid. Het gebruik van confetti ligt al enkele jaren onder vuur. Zeker de confetti uit dun plastic die uit zogenaamde ‘shooters’ wordt afgestoken, is weinig ecologisch. “Vorig jaar bleek op de evaluatie dat sommige mensen zich stoorden aan de confetti, die dikwijls in dakgoten en op straat belandde. We hebben intussen overlegd met de leveranciers en nu schaffen we afbreekbare confetti aan. Als het regent, zal alles de dag zelf al weggespoeld zijn. Blijft het droog dan breekt die confetti gewoon af. Zo wordt er geen schade toegebracht aan planten en dieren, en zal de confetti ook niet in de rioleringen belanden. De plastic variant zullen we niet meer gebruiken.”

Appelmans benadrukt dat Halattraction al jaren wil inzetten op een schoon carnaval. “Dit jaar zelfs meer dan ooit”, zegt Appelmans. “We geven dan ook graag zelf het goede voorbeeld door de afbreekbare confetti te gebruiken. Op deze manier dragen ook de carnavalisten hun steentje bij aan een beter milieu.”

Bierviltje

Als de feestvierders nog niet weten dat ze hun afval tijdens de drie dolle dagen in Halle best sorteren, dan is er ook nog een bierviltje dat woensdagavond werd voorgesteld. Zoals elk jaar mochten jongeren een bierviltje ontwerpen met een eigen boodschap om de carnavalisten te waarschuwen voor de gevaren van al dat feesten.

De winnaar werd Ronan Van Volxem van het Don Bosco Instituut in Halle. Hij zette een carnavalist op het bierviltje en enkele vuilnisbakken met de slogan ‘Proper Carnaval = het leukst van (H)alle. “Omdat ik ook vind dat het er na carnaval dikwijls smerig bijligt”, zegt Ronan. “Het kan altijd beter en ik hoop dat de mensen dus zullen nadenken als ze hun drankje op dit bierviltje zetten.” Ronan ging naar huis met een waardebon en een eerste pakket bierviltjes. Honderdvijftigduizend van die viltjes worden de komende dagen verspreid in de Halse cafés.