CARNAVAL HALLE: Alle carnavalmixen op één pagina! Bart Kerckhoven

22 maart 2019

Elke zichzelf respecterende carnavalist en dj brengt sinds enkele jaren een carnavalmix uit. Halse liedjes worden moeiteloos in elkaar gemixt met nationale en internationale klassiekers en er mag meestal ook een streepje dance onder. De meeste dj’s zullen tijdens Carnaval Halle ook te horen zijn op de Grote Markt. Wie dus een voorproefje wil kan hieronder de mixen beluisteren via Soundcloud. Ontbreekt jouw mix? Stuur hem dan zeker door naar de Facebookpagina van Het Laatste Nieuws uit Halle. Wie nog in de hangar of in het stikatelier aan de slag is om char of kostuum af te werken kan perfect een nachtje doordoen want nu al kan je hieronder meer dan 12 uur carnavalmuziek vinden.

https://soundcloud.com/frederik-de-bremaecker/dj-fredgie-den-buum-in-2019-laaif-teek-ien?fbclid=IwAR255ofD2uaJdf5G1oOD1dLw4ePO2k0_4X8ZRSV8_rq4wM6AHM0nuM9seMc

https://soundcloud.com/de-scalle/dj-jonas-partymix-2019-for-promotional-use-only?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR08Uy4KK94Bjuhia7XeZwNIy_utXqqBgI0O3rnECiA905FskmU2RoViE8w

https://soundcloud.com/djsquirre/carnavalmix-2019-for-promotional-use-only?fbclid=IwAR01uEzyody8-FR-9Ewoy6G_axIADXE6x86Gh_96ckjxMeGWLNmaxneANYw

https://soundcloud.com/betranddemiddeleer/bd-carnavalmix-2019-megapolonaise?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0eY9sQsIPleA-cX13hQ0fYx03pAtNmLEwWh80MHEUQwls9TlC9XRXJ_pE

https://soundcloud.com/bjorn-van-de-voorde/dj-b-noise-carnavalmix-2019-for-promotional-use-only?fbclid=IwAR37VcyuPvfI53OMg9RvmNEoJ4MNZ04uoAz3AY1eG4Ioua4vXc28u1oVmBY

https://soundcloud.com/dreamgateagency/carnavalmix-2019-dj-mazzletov?fbclid=IwAR2lIKJ5o2Upe0A96OWXQFVfsPb9Yvm4o6IiHRuDyjKqJpwbmzO8FhXTtdQ

https://soundcloud.com/discobarlaser/discobar-laser-carnavalmix-2019-for-promotional-use-only?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1FtX1pW6yuNOIQFx9E0uKFOGkr-JsqcfQgMJkJTrfDP9aiu4HZepryl4M

https://soundcloud.com/user-242109709/stammeneikes-mix-2k19-hightoned-for-promotional-use-only?fbclid=IwAR045GSzMvt8Jsrx3iC4OYUoOg3gYvngy1g8UcTsunHDkKX-6R_5EGywiXk

https://soundcloud.com/user-862088759-816599961/carnavalmix-dizzy-dj-2019-carnaval-halle-2019?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1CdmtJIBbJKzry0Vtqj2zMD3gDLxK83A_-U0i6qVPPGkqhRoqK0dBkyUk

https://soundcloud.com/bassfront/carnavalmix-2019?fbclid=IwAR05RSqWRbwsTmsFaJL6ETPVYKgbawuOR7e3wesxe24rNgRvxvBzj9tsCUk

https://soundcloud.com/laaionhead/laaionhead-carnavalmix-2019?fbclid=IwAR1mos-0KJHHRgaxZCUMvUc9kpB3F7cB0pK1wh3hUUduZsvuzsrmLE1xmBc