CARNAVAL HALLE: 1995 - Nieuwe burgemeester Dirk Pieters ontmoet Prins Johan en Prinses Nadine Bart Kerckhoven

28 maart 2019

07u00 0 Halle Dit jaar mag burgemeester Marc Snoeck (sp.a) voor het eerst de sleutel van de stad overhandigen aan het nieuwe Prinsenpaar. Maar 26 jaar geleden beleefde Dirk Pieters (CD&V) zijn vuurdoop als burgemeester tijdens Carnaval Halle.

Prins Johan Sluys en Prinses Nadine Pauwels zwaaiden toen de scepter over het Halse carnaval en kregen symbolisch op zaterdag de sleutel en de macht in handen. In 1995 was het carnaval in volle groei en was het podium op de Grote Markt veel kleiner dan het exemplaar dat tegenwoordig opgetrokken wordt. Maar aan sfeer ontbrak het toen al niet. Burgemeester Dirk Pieters introduceerde zelf enkele tradities. Zo ging voortaan het hele schepencollege verkleed naar de Pronkzitting op zondagochtend in het Historisch Stadhuis en durfden de politici het zelfs aan om samen een liedje te zingen. Marc Snoeck kondigde eerder al aan om de tradities van zijn voorganger verder te zetten.

Voor Luk Pieters zal het ook even wennen zijn. Op zaterdag sprak hij de laatste jaren zijn broer als burgemeester rechtstreeks aan van op de tafel van Tastendeuvel. Maar Luk zal ongetwijfeld ook voor zijn opvolger al een snedige speech klaar hebben voor ze de nieuwe Prins Carnaval brouwen.