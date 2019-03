CARNAVAL HALLE: 1985 – Marcel Rossie speecht als voorzitter van Tastendeuvel Bart Kerckhoven

08u01 0 Halle De tafel van de Orde van de Prinsen Tastendeuvel verschijnt maar één keer per jaar op de Grote Markt en dat is tijdens het brouwen van de nieuwe Prins Carnaval op zaterdag. Op de foto die dateert uit 1985 zien we op de tafel één van de meest markante voorzitters staan die Tastendeuvel ooit gekend heeft: Prins Marcel Rossie.

“Voor papa betekende carnaval alles”, vertelt dochter Saskia die zelf in 2009 Prinses Carnaval werd. “Dankzij zijn zelfstandig werk als kunstenaar kon hij het zich permitteren om met carnaval bezig te zijn. Buiten zijn voorzitterschap bij Tastendeuvel, hielp hij andere groepen, ontwierp hij affiches en ging hij ook op buitenstedelijk bezoek. Hij bracht heel wat dingen tot stand en zelfs tradities die nu nog bestaan binnen Tastendeuvel. Hij leefde voor carnaval sinds de dag hij prins geworden was. Alles draaide daar rond en dat werd mij dus met de paplepel ingegeven.” Rossie overleed jammer genoeg al in 1986 maar zijn naam blijft wel verder leven in de Halse carnavalsgemeenschap.