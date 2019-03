CARNAVAL HALLE: 1984 - Dei Van Sinte Roukes vieren elfjarig jubileum Bart Kerckhoven

26 maart 2019

Dat er in Halle meer dan veertig jaar polyester chars gebouwd werden hebben we te danken aan de groep Dei Van Sinte Roukes. Op de foto zien we de leden van de legendarische groep tijdens de stoet op de Nijvelsesteenweg terwijl ze hun elfjarig jubileum vieren in 1984. De char die ze dan mee brachten zou vandaag moeiteloos kunnen mee rijden in Halle. Dei Van Sinte Roukes leerden de stiel bij de collega’s in Bergen-op-Zoom. Onder impuls van Theo Drieghe kaapten Dei Van Sinte Roukes heel wat prijzen weg in het Halse carnaval. Liefst dertien keer eindigden ze op de eerste plaats. Niemand heeft het hen ooit nagedaan. De Halse chars kregen heel wat bijval in binnen- en buitenlandse carnavals en dus waren de kunststukjes uit Halle jarenlang te zien in andere stoeten. In 2001 kreeg de legendarische groep de Gouden Mastel van de Halse Carnavalraad en werd ze zo opgenomen in de Eregalerij van het Halse Carnaval. Een jaar deed de groep voor het laatst mee.