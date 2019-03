CARNAVAL HALLE: 1945 – De Gilles van Rebecq stappen mee op in de stoet Bart Kerckhoven

29 maart 2019

Halle heeft niet altijd eigen gillesverenigingen gehad. Pas in 1977 werden de Gilles en Pierrots van Groot-Halle opgericht. In 1988 kreeg de Sint-Rochuswijk een eigen gillesvereniging met de Gilles en Paysannes van Sint-Rochus. Maar voordien moest Halattraction dus over de gemeentegrenzen kijken om gilles in het Halse carnaval mee te laten stappen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bleken het de gilles van Rebecq te zijn die opvielen in de stoet. Op de foto zie je hen over de Bospoortbrug stappen terwijl die nog de sporen draagt van de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de harde oorlogsjaren stond het hoofd van de Hallenaren niet echt naar carnaval vieren maar eens duidelijk was dat de oorlog voorbij was werd de draad dus snel opgepikt. Het feest was in niets te vergelijken met wat het vandaag is maar volgens velen werd na de Tweede Wereldoorlog wel de basis gelegd voor de verdere groei van het grootste evenement in de stad.